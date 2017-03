Fälschungsaffäre bei Berliner CDU: Staatsanwaltschaft prüft

Im Berliner CDU-Verband Steglitz-Zehlendorf fliegen die Fetzen. Zwei Politiker wollen dort in den Bundestag einziehen und schenken sich nichts. Nun ist sogar von Straftaten die Rede.

Nachdem bei den Rückläufern der Umfrage Ende 2016, Anfang 2017 Fälschungsverdacht aufkam, prüfte ein CDU-Justiziar im Auftrag der Partei den Vorgang und zog dabei zwei externe Rechtsanwälte hinzu. In seinem Bericht, den der Berliner «Tagesspiegel» (Dienstag) zuerst veröffentlichte und der auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, äußert das Gremium den Verdacht, Wellmann und mindestens einer seiner Mitarbeiter seien an der Fälschung beteiligt gewesen. Der Partei wird nahegelegt, Anzeige zu erstatten.

Die Berliner CDU erklärte, seit Januar bemühe man sich um Aufklärung des «unschönen Sachverhalts». Am 10. März habe CDU-Justiziar Ernst Brenning der Landesvorsitzenden Monika Grütters seine Einschätzung der Vorgänge vorgelegt. «Eine abschließende Bewertung steht noch aus.» Die ordnungsgemäße Durchführung des Nominierungsverfahrens im Kreisverband Steglitz-Zehlendorf sei durch den Vorgang rechtlich in keiner Weise berührt, fügte eine Parteisprecherin hinzu. Bei der Mitgliederversammlung am 1. März hatte es im ersten Anlauf ein Patt zwischen Wellmann und Heilmann gegeben. Deswegen ist ein zweiter Wahlgang am kommenden Sonntag erforderlich.