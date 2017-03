dpa

Gewerkschaft: Kein Plan B für Tramper Senvion-Werk

Für das von der Schließung bedrohte Tramper Werk des Windkraftanlagenherstellers Senvion gibt es nach Angaben der IG Metall keinen Plan B. Die 120 Mitarbeiter sollen entlassen, der Maschinenpark weggebracht werden, sagte der Chef der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf, am Dienstag. Zurück soll nur eine leere Werkshalle bleiben. Das habe die Unternehmensleitung den Beschäftigten am Montag so mitgeteilt.

Die Belegschaft und der Betriebsrat seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. «Entsprechend gereizt ist jetzt die Stimmung», unterstrich Ernsdorf. Über einen möglichen Verkauf des Werks sei nicht gesprochen worden. Ähnlich düster sehe es für die 80 Beschäftigten einer Eberswalder Servicefirma aus. In Verhandlungen müssten jetzt die Themen Sozialplan sowie Transfergesellschaft vordringlich behandelt werden, verlangte Ernsdorf.

Am Montag hat Senvion in Hamburg überraschend mitgeteilt, rund 730 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Von den Schließungsplänen sind auch das Werk in Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven betroffen. Die Konzernholding begründete die Einschnitte mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert und Standorte in Deutschland aufgegeben werden.

