Gereizte Stimmung bei Senvion: Plan B nicht in Sicht

Was wird aus den bis zu 200 Mitarbeitern der Senvion-Niederlassung in Trampe und der Servicegesellschaft in Eberswalde? Von dem schnellen Aus für das Werk wurde nicht nur die Belegschaft überrumpelt, sondern auch die Landesregierung. Jetzt geht es darum, die sozialen Folgen zu mildern.

Trampe/Eberswalde (dpa/bb) - Für das von der Schließung bedrohte Tramper Werk des Windkraftanlagenherstellers Senvion gibt es nach Angaben der IG Metall keinen Plan B. Die 120 Mitarbeiter sollen entlassen, der Maschinenpark weggebracht werden, sagte der Chef der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf, am Dienstag. Zurückbleiben soll eine leere Werkshalle. Das habe die Unternehmensleitung den Beschäftigten am Montag so mitgeteilt.

Die Belegschaft und der Betriebsrat seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. «Entsprechend gereizt ist jetzt die Stimmung», unterstrich Ernsdorf. Über einen möglichen Verkauf des Werks sei nicht gesprochen worden. Ähnlich düster sehe es für die 80 Beschäftigten einer Eberswalder Servicefirma aus. In Verhandlungen müssten jetzt die Themen Sozialplan sowie Transfergesellschaft vordringlich behandelt werden, verlangte Ernsdorf.

Am Montag hatte Senvion in Hamburg überraschend mitgeteilt, rund 730 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Von den Schließungsplänen sind auch Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven betroffen. Die Konzernholding begründete die Einschnitte mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert und Standorte in Deutschland aufgegeben werden.

Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) zeigte sich am Dienstag noch immer von der Senvion-Entscheidung irritiert. Ihm sei von der Firmenleitung mitgeteilt worden, dass das Werk in Trampe unter logistischen Gesichtspunkten zu klein und zu kostenintensiv sei. «Das kann stimmen, muss es aber nicht», betonte er. Er könne dies nicht beurteilen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Laut IG Metall hatte vor zwei Jahren ein US-amerikanischer Investmentfonds Senvion vom indischen Windenergiekonzern Sulzon übernommen. Nach Ansicht von Ernsdorf kommt das Aus für Trampe «allein aus Renditeerwägungen, getrieben vom Finanzmarkt.»

Gerber sagte, er habe Senvion-Vorstandschef Jürgen Geißinger deutlich gemacht, dass die landeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft schnell ein konkretes Gespräch mit einem sprechfähigen Unternehmensvertreter brauche. «Nach dieser Keule für die Belegschaft brauchen wir Offenheit und Flexibilität des Unternehmens beim Thema Sozialplan und/oder Transfergesellschaft.»

Der Wirtschaftsminister will am Mittwoch in Trampe an einer öffentlichen Betriebsversammlung teilnehmen. Konkrete Hilfsaktionen konnte er noch nicht benennen. Dafür sei die Zeit noch zu früh, unterstrich er.

