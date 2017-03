dpa

Berliner Immobilienwirtschaft wächst weiter

Die Investitionsbank Berlin ist Prognosen entgegengetreten, dass die Immobilienpreise in Berlin absacken könnten. «Die hohe Einwohner- und Beschäftigungsdynamik wird auch in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Wohnungen in Berlin befeuern», heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Kurzstudie der landeseigenen Förderbank. «Vor diesem Hintergrund erwarten die IBB-Volkswirte keinen Verfall der Immobilienpreise.» Eine Immobilienblase mit der Gefahr stark fallender Preise könne sich allenfalls in einigen Segmenten entwickeln, wenn die Preise künftig sehr rasch steigen. Zuletzt hatten sich Stimmen gemehrt, die die Preise schon jetzt für stark übertrieben halten.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen