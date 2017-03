Gymnasium wegen beschädigter Gasleitung evakuiert

Ein Cottbuser Gymnasium ist wegen einer beschädigten Gasleitung vorübergehend evakuiert worden. Rund 50 Einsatzkräfte rückten am Dienstag gegen 08.30 Uhr aus, weil bei Bauarbeiten in einer Gartensiedlung die Leitung beschädigt wurde, wie die Feuerwehr mitteilte. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet.

Nach Angaben des nahe gelegenen Niedersorbischen Gymnasiums waren es rund 500 Schüler und Lehrer, die vorsorglich die Unterrichtsräume verlassen mussten. Durch das austretende Gas entstand aber keine Gefahr, wie Luftmessungen in den umliegenden Wohnhäusern ergaben, so die Feuerwehr. Das Leck sei nach etwa einer halben Stunde behoben worden. Um 09.40 Uhr sei der Einsatz beendet worden. Die Schüler konnten demnach wieder in die Unterrichtsräume zurück.