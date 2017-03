dpa

Zahl der Unternehmenspleiten um gut ein Fünftel gestiegen

Die Zahl der Unternehmenspleiten in Brandenburg ist 2016 trotz der guten Konjunktur überraschend kräftig gestiegen - die Zahl der Forderungen war dagegen so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. 522 Firmen beantragten vor den Amtsgerichten Gläubigerschutz, das waren 21,1 Prozent mehr als im Jahr 2015, wie das Statistikamt am Dienstag in Potsdam weiter mitteilte. In 404 Fällen wurde die Insolvenz eröffnet, bei 188 Fällen wurde das Verfahren abgewiesen, weil das Vermögen nicht einmal zur Deckung der Verfahrenskosten ausgereicht hätte.

Warum die Zahl der Pleiten so stark anstieg, konnte das Amt nicht sagen. Die meisten Unternehmenszusammenbrüche wurden im Baugewerbe gezählt, danach folgten Handel und Autowerkstätten. Die Forderungen aus allen Insolvenzmeldungen betrugen rund 220 Millionen Euro - das ist der niedrigste Stand seit mehr als 20 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um fast 60 Prozent. Hier können einzelne große Pleiten für starke jährliche Schwankungen sorgen.

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen sank vergangenes Jahr um 7,7 Prozent auf knapp 3500. Über diesen Trend hatte im Februar bereits die Wirtschaftsauskunftei Bürgel berichtet. Grund für diesen Rückgang ist Experten zufolge vor allem die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt.

