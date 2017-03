dpa

Erste Schur in diesem Jahr für Lichtenberger Schafe

Die diesjährige Schafschur im Berliner Norden hat begonnen. Im Landschaftspark Herzberge befreite am Dienstag ein Schafscherer 50 Mutterschafe von ihrer dicken Winterwolle. Auch der Lichtenberger Umwelt-Bezirksstadtrat Wilfried Nüthel (CDU) packte dabei mit an. «Der Frühling ist da und nun wollen wir die Tiere von der Last des Winters befreien», sagte er - auch wenn es in dieser Woche bei Spitzenwerten um die 12 Grad so richtig frühlingshaft noch nicht ist. «In einem Monat beginnt die Lammzeit», sagte Nüthel. Dann bekommen die Rauwolligen Pommerschen Landschafe in Lichtenberg Nachwuchs. Die Tiere weiden seit 2009 in dem Park und halten als «Landschaftspfleger» das Gras kurz.

