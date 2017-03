dpa

Volleys in der Königsklasse vor einer «machbaren Aufgabe»

Die Berlin Volleys stehen in der Champions League nach den Worten ihres Managers Kaweh Niroomand vor einer «schwierigen, aber machbaren Aufgabe». In der Runde der letzten zwölf Mannschaften tritt der deutsche Meister am Mittwoch (1600 Uhr) zum Hinspiel bei Istanbul BBSK an. Die zweite Begegnung findet am 21. März in Berlin statt.

Der Club aus Istanbul dümpelt derzeit in der türkischen Liga als Siebenter nur im Tabellenmittelfeld herum, lediglich als einer der punktbesten Gruppendritten hatte sich die Mannschaft in der Königsklasse für die K.o.-Runde qualifiziert. Dennoch warnt Niroomand: «Bei denen spielen drei überragende Franzosen.»

Die Anreise nach Istanbul verlief für die BR Volleys trotz des Streiks an den Berliner Flughäfen problemlos. Turkish Airlines fertigte den Flug TK 1728 in Berlin-Tegel am Dienstagmorgen mit eigenem Bodenpersonal ab.

Die Volleys und Istanbul BBSK sind sich auf europäischer Ebene schon mal in der Saison 2011/12 begegnet. Im Achtelfinale des CEV-Pokals siegten die Berliner damals 3:0 und 3:2. «Diese Ergebnisse haben keine Aussagekraft mehr. Das sind inzwischen zwei völlig andere Mannschaften», meinte Volleys-Angreifer Paul Carroll.

Bei den Berlinern fallen nach wie vor mit Sebastian Kühner (Bauchmuskelzerrung) sowie dem Kanadier Steven Marshall (Sprunggelenkverletzung) zwei Leistungsträger aus.

