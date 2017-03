dpa

Dämmstoff-Hersteller baut Standort Wittenberge aus

Der österreichische Dämmstoffhersteller Austrotherm baut die Produktion in seinem Werk in Wittenberge (Prignitz) aus. Im dritten Quartal soll eine neue Produktionsanlage in Betrieb gehen. «Nach Marktbeobachtungen sind wir sicher, die zusätzlichen Absatzmengen unterzubringen», sagte Geschäftsführer Lars Peter. Ein moderates Wachstum werde erwartet. Etwa 250 000 bis 300 000 Kubikmeter Dämmstoffplatten verlassen pro Jahr nach früheren Angaben das Unternehmen. Hauptabnehmer für die rosafarbenen Dämmstoffplatten des österreichischen Familienunternehmens ist der deutsche Markt. Die neue Ausbaustufe mit einer Investition von sieben Millionen Euro war bereits bei der Ansiedlung geplant.

