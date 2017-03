dpa

Sieben verurteilte Terroristen in Berliner Gefängnissen

In Berliner Gefängnissen sitzen derzeit sieben verurteilte Terroristen. Darunter ist auch eine Frau, wie aus der Antwort der Justizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervorgeht. Die meisten wurden demnach wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Berlin plant kein Spezialgefängnis für solche Straftäter, hieß es. In Zeiten des RAF-Terrorismus habe sich gezeigt, dass eine Zusammenlegung solcher Gefangenen zu einer gegenseitigen Bestärkung gewaltbereiter, radikaler Gesinnungen führe. Aber auch die dezentrale Unterbringung sei nicht unproblematisch. Andere Gefangene könnten radikalisiert werden.

