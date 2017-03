dpa

Zwei Jahre Rot-Rot: Halbzeitbilanz mit Woidke und Görke

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl wollen Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) und sein Vize Christian Görke (Linke) heute eine Zwischenbilanz der rot-roten Koalition ziehen. «Wir haben deutlich mehr Lehrer eingestellt und den Betreuungsschlüssel in den Kitas verbessert», sagte Regierungssprecher Florian Engels vorab. «Auch beim Investitionsprogramm in den Kommunen und in den Straßenbau sind wir deutlich vorangekommen.» Auch die stark umstrittene Kreisgebietsreform werde ein Thema der Bilanz sein.

Gegen die Zusammenlegung von Landkreisen und kreisfreien Städten haben bereits knapp 140 000 Brandenburger auf den Listen einer Volksinitiative unterschrieben. Auch fast alle Landkreistage und die kreisfreien Städte laufen Sturm gegen die Reform.

Harsche Kritik kommt auch von der oppositionellen CDU. «Rot-Rot ist ein Kabinett blutarmer Bürokraten, das sich vor allem mit sich selbst beschäftigt und nicht die Probleme der Bürger löst», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Jan Redmann. «Durch die Kreisgebietsreform wird es keinem Bürger besser gehen.» Bei der Inneren Sicherheit und der Flüchtlingspolitik zeige sich die Koalition im Bundesrat zerstritten. Und auch beim künftigen Hauptstadtflughafen BER habe Rot-Rot nichts bewirkt. «Da bekommen wir seit Monaten nur Personalquerelen statt Fortschritte präsentiert.»

