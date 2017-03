CDU-interner Streit über angebliche Umfrage-Fälschungen

Vor der Wahl des Direktkandidaten für den Bundestag im größten Berliner CDU-Kreisverband Steglitz-Zehlendorf an diesem Sonntag ist der Verdacht einer Fälschung von Mitgliedervoten aufgetaucht. Die Direktkandidatur ist zwischen Mandatsinhaber Karl-Georg Wellmann und Ex-Justizsenator Thomas Heilmann heiß umkämpft. Nach einem Bericht des «Tagesspiegel» (Dienstag) steht Wellmann in Verdacht, an der Fälschung von 350 parteiinternen Umfragebögen zum Mitgliederprinzip bei der Wahl des Direktkandidaten beteiligt gewesen zu sein. Das soll eine vom CDU-Landesverband eingesetzte Untersuchungskommission herausgefunden und eine Strafanzeige gegen Wellmann empfohlen haben. Wellmann wies diesen Verdacht zurück.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers sagte der Deutschen Presse-Agentur, der CDU-Landesverband habe keine Untersuchungskommission dazu eingesetzt, sondern den Partei-Justiziar mit der Aufklärung beauftragt. «Eine abschließende Bewertung dieses Vorgangs steht noch aus.»

