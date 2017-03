dpa

Grenzüberschreitende Projekte mit Interreg-Preis geehrt

Für grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind zwei brandenburgische und zwei polnische Projekte vom Land ausgezeichnet worden. Der brandenburgische Europaminister Stefan Ludwig (Linke) überreichte den von ihm ausgelobten Interreg-Preis am Montagabend in Frankfurt (Oder) an ein Tourismusprojekt der polnischen Stadt Nowa Sól, an die Euroregionen Pro Europa Viadrina mit Sitz in Frankfurt (Oder) und Spree-Neiße-Bober im polnischen Gubin sowie an das Albert-Schweitzer-Familienwerk in Spremberg, wie das Europaministerium in Potsdam mitteilte.

Der brandenburgisch-polnische Interreg-Preis wurde zum ersten Mal verliehen. Interreg-Fördermittel kommen von der Europäischen Union. Die jetzt prämierten Projekte waren Teil der Förderperiode 2007 bis 2013. Der Preis soll künftig jährlich vergeben werden, wie es vom Ministerium hieß.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 19:50 Uhr

