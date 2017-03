Schwelbrand: Messergebnisse in der nächsten Woche

Wegen eines seit Wochen dauernden Schwelbrandes auf einer polnischen Deponie im Grenzgebiet Brozek wird seit Montag erneut die Luftwerte in der südbrandenburgischen Stadt Forst (Spree-Neiße) gemessen. Hintergrund ist die Befürchtung in der Stadt, dass wegen des Geruchs und Qualms im Grenzgebiet gesundheitliche Folgen entstehen könnten. Experten der BASF Schwarzheide und eines Umweltinstituts installierten zwei Messstationen und nahmen Proben, wie der Landkreis Spree-Neiße mitteilte. In der nächsten Woche sollen die Ergebnisse vorliegen.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen