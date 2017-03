Landessieger im bundesweiten Schulwettbewerb gekürt

Drei Brandenburger Schulen sind als Landessieger im Bundeswettbewerb «Starke Schulen» gekürt worden. Prämiert wurden die Oberschule «Ehm Welk» in Lübbenau (Dahme-Spreewald) sowie die Libertasschule Löwenberg und die Jean-Clermont-Schule Sachsenhausen (beide Oberhavel), teilten die Organisatoren mit. Der Wettbewerb würdigt die herausragende Arbeit der Einrichtung bei der Vorbereitung der Jugendlichen zur Ausbildungsreife. Die Ehm-Welk-Schule hat nun die Chance auf den Bundessieg. Der Gewinner wird am 18. Mai in Berlin bekanntgegeben.

Alle zwei Jahre wird der Preis von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, den Deutschen Arbeitgeberverbänden und der Deutsche Bank Stiftung vergeben. Der erste Platz ist mit 5000 Euro dotiert, die anderen beiden mit 3500 beziehungsweise 2000 Euro. Zusätzlich werden die Ausgezeichneten in ein Netzwerk aufgenommen. Lehrer und Schulleitungen kommen dann in den Genuss von Weiterbildungen für die Schule von morgen.

