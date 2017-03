dpa

Hoch «Kathrin» holt Frühling nach Berlin und Brandenburg

Das Hoch «Kathrin» sorgt für frühlingshafte Temperaturen in Berlin und Brandenburg. In den kommenden Tagen liegen die Höchstwerte zwei bis drei Grad über dem Durchschnitt für Mitte März, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Montag mit. Grund dafür sei ein Hochdruckgebiet, das vom Atlantik her in Richtung Osten ziehe, erläuterte ein Meteorologe. Am Dienstag kann es bis zu 13 Grad warm werden, am Mittwoch liegen die Höchstwerte laut Vorhersage bei 11 bis 14 Grad. Sonne und Schäfchenwolken wechseln sich laut DWD ab, regnen soll es kaum. Am Donnerstag könnte in Berlin und Brandenburg die 15-Grad-Marke erreicht werden. Dabei bleibt es heiter und trocken.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen