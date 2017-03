Entdeckte Skelett-Reste: Berliner seit 2014 vermisst

Zwei Jägerinnen haben in einem Wald südlich von Berlin Skelett-Reste eines Mannes entdeckt. Bei dem Toten handelt es sich um einen seit 2014 vermissten Berliner, der jetzt 80 Jahre alt wäre, wie die Polizei am Montag in Cottbus mitteilte. Der Leichnam sei «zweifelsfrei identifiziert» worden.

Eine Obduktion solle nun klären, wie der Mann starb. Eine Einwirkung Dritter könne aber ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Die Jägerinnen waren am Sonntag in Alt Kleinziethen in der Gemeinde Schönefeld (Dahme-Spreewald) mit dem Training ihrer Hunde beschäftigt gewesen, als sie auf die Skelett-Reste stießen. Die Polizei nahm dann Kontakt mit den Vermisstenstellen bei den Landeskriminalämtern in Berlin und Brandenburg auf, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Berliner war demnach von seiner Familie im Jahr 2014 als vermisst gemeldet worden.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

