dpa

IG Metall: Senvions Standortschließung völlig überraschend

Das Aus für das Werk des Windradherstellers Senvion in Trampe (Barnim) kommt nach Angaben der IG Metall für die 120 Beschäftigten «vollkommen unvorbereitet». Der Konzern habe im vergangenen Jahr noch «satte Gewinne» eingefahren, wollte ursprünglich in Trampe noch ausbauen, erklärte der Chef der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernstdorf, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Unklar sei auch, was jetzt aus den 80 Mitarbeitern einer in Eberswalde ansässigen Servicefirma werde.

Senvion hatte am Montag angekündigt, deutschlandweit in diesem Jahr rund 730 Stellen streichen zu wollen. Auch Betriebsstätten in Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven sollen geschlossen werden. Die Konzernholding begründete die Einschnitte mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert und Standorte in Deutschland aufgegeben werden, wie Senvion mitteilte. Der Vorstand will durch die Umstrukturierung jährlich rund 40 Millionen Euro einsparen.

Für Mittwochmorgen kündigte die IG Metall in Trampe unterdessen eine Protestkundgebung an.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen