Baggerdiebe beschädigen Hauptgasleitung: Reparatur begonnen

Nach einer zerstörerischen Fahrt von Baggerdieben hat der Gasversorger Ontras mit der Reparatur einer beschädigten Hauptgasleitung begonnen. «Dies wird voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen, die Gasversorgung in Brandenburg und Berlin ist aber gewährleistet», sagte der Pressesprecher von Ontras, Ralf Borschinsky, am Montag.

Unbekannte Täter hatten am Wochenende in einem Waldstück bei Glindow (Potsdam-Mittelmark) mit einem gestohlenen Bagger eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Zuerst hatten die «Märkische Allgemeine» und die «Bild»-Zeitung berichtet. Die Diebe fuhren sich mit dem Bagger in einer Baugrube fest und zerbeulten eine Hauptgasleitung, die nach Angaben von Borschinsky von Wittenberge (Prignitz) in den Norden von Berlin führt. «Es gab aber zu keiner Zeit eine Gefährdung durch etwaigen Gasaustritt», betonte der Sprecher.

