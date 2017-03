Kriminalität: Mehr Diebstähle aber Aufklärungsquote sinkt

Trotz einiger spektakulärer Verbrechen ist Berlin für eine Großstadt vergleichsweise sicher. Bei einem Großteil der Kriminalität dreht es sich um Diebstähle und Betrügereien und weniger um Kapitalverbrechen.

Berlin (dpa/bb) - Trotz der wachsenden Einwohnerzahl Berlins hat die Zahl der registrierten Straftaten nicht zugenommen. Die Polizei zählte in ihrer am Montag vorgestellten Kriminalstatistik für das vergangene Jahr 568 860 Delikte. Das waren sogar etwas weniger als im Vorjahr.

Die Aufklärungsquote der Polizei sank auf einen Tiefstand von 42 Prozent. 2007 lag sie noch bei 50 Prozent. Das hängt stark mit den vielen Taschen- und Fahrraddiebstählen zusammen, die ganz selten aufgeklärt werden und die Statistik entsprechend verändern. Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte von der Polizei, die Quote wieder zu verbessern.

Die meisten Straftaten waren wie in früheren Jahren Diebstähle. Besonders bei den Taschendiebstählen (44 722 Fälle) und Fahrraddiebstählen (34 418 Fälle) gab es erneut deutliche Anstiege. Polizeipräsident Klaus Kandt sprach von einem «bedauerlichen Höchststand». Die Entwicklungen der letzten Monate hätten allerdings eine Trendumkehr gezeigt und er gehe fest davon aus, dass es in diesem Jahr einen Rückgang bei den Taschendiebstählen gebe.

Gleichzeitig gab es viel weniger Anzeigen wegen Schwarzfahrens in Bahnen und Bussen, das als Betrugsdelikt gilt.

Die Zahl der registrierten Gewalttaten (62 612 Fälle) nahm etwas zu. Das lag vor allem an mehr erfassten Fällen von Körperverletzungen. Die Raubfälle (5156) wurden gleichzeitig etwas weniger. Auch die Zahl der Mordfälle sank.

Erfreut zeigte sich Kandt, dass es bei den Einbrüchen (11 507 Fälle) erneut einen leichten Rückgang gab, was er auch auf intensive Präventionskampagnen und eine bessere Sicherung von Wohnungen und Häusern zurückführte.

Registriert wurden viele Diebstähle sowie Angriffe und Schlägereien zwischen Bewohnern in Flüchtlingsheimen. Kandt nannte die Zahl von etwa 2000 entsprechenden Gewaltdelikten. Das liege auch am sehr engen Zusammenleben völlig unterschiedlicher Flüchtlingsgruppen. «Innerhalb der Unterkünfte haben wir in der Tat ein Problem», räumte Geisel ein.