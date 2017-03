Kaffeepause unterbrochen: Casinobesitzer hält Räuber fest

Während seiner Kaffeepause hat ein Casinobesitzer in Berlin einen Räuber dingfest gemacht. Dieser hatte am Sonntagabend eine Angestellte der Spielothek in Berlin-Zehlendorf aufgefordert, ihm die Kasse zu geben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 48-Jährige lief daraufhin aus dem Casino und rief den Besitzer zu Hilfe, der in einem Café nebenan saß. Er lief in seinen Laden und hielt den Räuber fest, während seine Angestellte die Polizei rief. Die Beamten nahmen den 29 Jahre alten Täter fest.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

