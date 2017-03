dpa

Zeckenbiss: Erste Borreliose-Fälle in Brandenburg

Obwohl es draußen noch ungemütlich und kalt ist, sind Zecken in Brandenburg schon aktiv. Seit Jahresbeginn wurden 64 Fälle von Borreliose-Erkrankungen gemeldet, die durch Zeckenbisse entstehen, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam auf Anfrage mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte es demnach insgesamt 1547 Borreliose-Meldungen im Land gegeben. Bei der Krankheit gelangen durch Zeckenstiche Bakterien in den menschlichen Körper, die dann zu Infektionen führen können. Symptome können nach Angaben des Robert Koch-Instituts Hautrötungen, Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen bis hin zu Lähmungen sein.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 05:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen