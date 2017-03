dpa

Berlins Regierungschef Müller reist nach Moskau

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) reist heute für drei Tage nach Moskau. Dort will er bei einem Treffen mit dem Moskauer Oberbürgermeister Sergei Sobjanin die zuletzt ins Stocken geratene Partnerschaft der beiden Hauptstädte wieder beleben. Müller soll am Abend unter anderem die Berliner Filmtage in Moskau eröffnen. Geplant sind in den folgenden Tagen auch Gespräche über Verkehrs- und Stadtplanung sowie Treffen mit Studenten und Politikern von nicht im russischen Parlament vertretenen Parteien.

Müller ist nicht der einzige deutsche Politiker, den es in diesen Tagen nach Moskau zieht. Am Donnerstag hatte sich Außenminister Sigmar Gabriel mit dem russischen Präsident Wladimir Putin getroffen. Direkt nach Müller reist der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer nach Moskau - auch er hat anders als Müller einen Termin bei Putin.

Letzte Änderung: Montag, 13. März 2017 02:31 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen