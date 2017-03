Dauerduell Spandau gegen Hannover geht weiter

Das Kopf-an-Kopf-Duell zwischen Rekordmeister Spandau 04 und Herausforderer und Pokalsieger Waspo Hannover geht in der Wasserball-Bundesliga weiter. Nachdem Waspo im Kampf der punktgleichen Titelrivalen am Mittwoch mit dem 20:4 beim Lokalrivalen White Sharks vorgelegt hatte, antwortete Spandau am Samstag mit einem 17:6 (11:2) gegen den ASC Duisburg.

Damit feierten die Berliner nicht nur einen historisch hohen Sieg gegen den Dauerrivalen, sondern eroberten mit der einen Treffer besseren Tordifferenz von 109:108 wieder die Tabellenführung.

Erfolgreich präsentierte sich in der A-Gruppe auch der OSC Potsdam, der sein Heimspiel gegen den SSV Esslingen mit 13:5 gewann und auf Platz vier liegt, mit dem die Potsdamer direkt fürs Playoff-Viertelfinale qualifiziert wären. Die SG Neuköll verlor beim punktlosen Gruppen-Letzten Bayer Uerdingen 8:10 und ist mit 8:14 Zählern Fünfter. In der B-Gruppe musste sich der Zweite SC Wedding Spitzenreiter Plauen 9:13 beugen.

Letzte Änderung: Sonntag, 12. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

