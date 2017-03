dpa

Familienministerin Schwesig kommt nach Potsdam

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wird am 20. Mai bei der Wahl der SPD-Landesliste für die Bundestagswahl auftreten. Dies teilte SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz am Sonntag in Potsdam mit.

Die Aufstellung der Direktkandidaten hatte die SPD am Freitagabend mit der Wahl des Brandenburger Generalstaatsanwalts Erardo Rautenberg im Wahlkreis 60 abgeschlossen. Rautenberg folgt Frank-Walter Steinmeier nach, der zum Bundespräsidenten gewählt wurde und deshalb nicht für die Bundestagswahl im September kandidiert. Der Wahlkreis umfasst unter anderem die Stadt Brandenburg und Teile von Potsdam-Mittelmark.

Die anderen großen Parteien in Brandenburg hatten ihre Landeslisten teils schon vor Monaten aufgestellt. Die CDU hatte am 20. Januar den Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen auf Platz eins gewählt. Neu auf die CDU-Landesliste kam die Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg, Dietlind Tiemann. Die scharfe Kritikerin der von Rot-Rot geplanten Kreisreform tritt direkt gegen Rautenberg an.

Die Linkspartei hatte im November die Agrarexpertin Kirsten Tackmann auf den ersten Platz gewählt. Die Grünen setzten bei ihrer Konferenz die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock auf Platz eins. Bei der rechtspopulistischen AfD strebt Landeschef Alexander Gauland auf dem ersten Listenplatz in den Bundestag.

