Netzhoppers gegen Rottenburg vor dem «Endspiel»

Beim Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee wird Trainer Mirko Culic zu Beginn der Woche vorrangig als Psychologe gefordert sein. Die schwache Vorstellung seiner Mannschaft bei der ernüchternden 0:3-Niederlage im Pre-Play-off beim TV Rottenburg am Samstag hat bei den Spielern Spuren hinterlassen. «Es ist wichtig, die Jungs jetzt schnellstens wieder zu ermutigen», sagte Culic am Sonntag.

Nach zwei Partien in der Serie Best of three steht es zwischen den Netzhoppers und Rottenburg nach Siegen nun 1:1. Am Mittwoch (1900 Uhr) kommt es damit in Bestensee zu der alles entscheidenden dritten Begegnung. Wer gewinnt, steht im Viertelfinale, der Verlierer kämpft in den Play-dows gegen den Abstieg. Culic tröstet sich vorerst damit: «So schlecht wie in Rottenburg können wir kein zweites Mal spielen.»