Zwölf Millionen Euro für Wachleute an Lageso-Standorten

Für private Wachleute für die frühere Berliner Flüchtlings-Anlaufstelle Lageso hat das Land in den vergangenen fünf Jahren mehr als zwölf Millionen Euro bezahlt. Das antwortete die Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Am teuersten waren die vielen Wachleute mit mehr als neun Millionen Euro seit 2012 am Hauptstandort des Lageso in Moabit. Dort war der Andrang der Flüchtlinge von 2014 bis 2016 am größten. Aber auch an weiteren Lageso-Standorten am Fehrbelliner Platz und in der Sächsischen Straße mussten Wachleute aufgestellt werden, so dass dort weitere drei Millionen ausgegeben wurden.

Billiger ist der private Wachschutz durch die Schaffung des neuen Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in der Bundesallee nicht geworden. Dort kosten die Wachleute laut Senat pro Jahr 3,8 Millionen Euro. So werden pro Monat 55 Wachleute eingesetzt. Mehr als 13 500 Arbeitsstunden fielen etwa im Dezember 2016 an, das sind knapp 440 Arbeitsstunden der Wachmänner am Tag.

Letzte Änderung: Sonntag, 12. März 2017 10:20 Uhr

