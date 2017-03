Bombe unter Auto vor einem Jahr: Täter noch nicht gefasst

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr erschüttert eine Explosion die Bismarckstraße in Berlin-Charlottenburg. Attentäter sprengen ein Auto und dessen Fahrer in die Luft. Möglicherweise sind es Berufskiller. Gefunden wurden sie bis heute nicht.

Bei dem Bombenanschlag am 15. März 2016 wurde ein ehemaliger Drogenhändler getötet. Der 43-jährige Mann fuhr am Morgen in seinem silbernen VW-Passat von einem Café in der Nähe der Beusselstraße in Moabit zurück nach Charlottenburg zu seiner Wohnung. In der Bismarckstraße nahe der Deutschen Oper explodierte der Sprengsatz, der an oder unter dem Auto befestigt war. Der Wagen wurde in die Luft gehoben und teilweise zerstört. Der Fahrer starb.