Türkei-Streit: Spontan-Demo vor niederländischer Botschaft

Nach den Absagen mehrerer Veranstaltungen türkischer Politiker in den Niederlanden haben in Berlin bis zu 300 Menschen spontan vor der Botschaft der Niederlande protestiert. Bei der Kundgebung in der Nacht zu Sonntag sei es «emotional, aber friedlich» zugegangen, teilte die Polizei mit. Die Teilnehmer hätten sich ab 22:30 Uhr versammelt, türkische Fahnen geschwenkt und türkische Parolen skandiert, die laut Übersetzern der Polizei keine strafbaren Aussagen enthielten. Die Polizei sicherte die Versammlung mit etwa 80 Beamten. Gegen 1:30 Uhr löste sich die Kundgebung auf, die Polizei blieb zunächst mit einigen Einsatzkräften vor Ort.

Letzte Änderung: Sonntag, 12. März 2017 08:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen