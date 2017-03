dpa

Nach Weltreise wird Heidi Hetzer in Berlin erwartet

Motorsportlerin Heidi Hetzer will nach ihrer Weltumrundung im Oldtimer morgen vor dem Brandenburger Tor parken. Nach rund zwei Jahren und sieben Monaten am Steuer ihres petrolfarbenen Hudson, Baujahr 1930, kehrt die Berliner Unternehmerin und Rallye-Fahrerin in ihre Heimatstadt zurück. Vorbild für den Trip der inzwischen 79-Jährigen durch Asien, Australien, Neuseeland, Nord- und Südamerika sowie das südliche Afrika war eine Reise der Industriellentochter und Rennfahrerin Clärenore Stinnes in den 1920er Jahren.

