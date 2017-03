Spandau 04 holt mit 17:6 gegen Duisburg Liga-Spitze zurück

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat mit einem Kantersieg gegen Vizemeister ASC Duisburg wieder die Spitze der Bundesliga übernommen. Die Berliner gewannen am Samstag daheim 17:6 (7:1, 4:1, 4:2, 2:2) gegen den chancenlosen Champion von 2013 und neunmaligen Vizemeister seit 2007. Mit den elf Toren Differenz zog Spandau um einen Treffer am punktgleichen, bisherigen Tabellenführer Waspo Hannover vorbei.

Die Gäste aus Duisburg waren in der Schwimmhalle Schöneberg ohne jede Chance. Die Partie des 11. Spieltages der A-Gruppe der Deutschen Wasserball-Liga war bereits nach dem ersten Viertel entschieden. Spandau ließ danach kaum nach und überzeugte in Angriff und in der wenig zulassenden, engagierten Verteidigung gleichermaßen. Im einseitigen, nur der Papierform nach ein Spitzenspiel darstellenden Duell erzielten acht Akteure die Spandauer Tore. Kapitän Marko Stamm war mit fünf Treffern am erfolgreichsten.