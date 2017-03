Ströbele-Nachfolge: Bayram tritt bei Bundestagswahl an

Viermal gewann Hans-Christian Ströbele die Wahl zum Bundestagsabgeordneten - er ist der einzige direkt gewählte Grüne im Bundestag. Nun tritt Canan Bayram seine Nachfolge an. Die 51 Jahre alte Frau wurde am Samstag mit deutlicher Mehrheit gewählt.

Die Politikerin soll nun in die Fußstapfen Ströbeles treten, der den Wahlkreis 083 vier Mal in Folge gewann und der einzige direkt gewählte Grüne im Bundestag ist. «Wir müssen den rechten, faschistischen, menschenverachtenden Vorstellungen linke, humane Konzepte entgegenstellen», sagte Ströbele am Samstag bei der Wahl. Im Dezember hatte der 77-Jährige angekündigt, bei der Bundestagswahl am 24. September nicht noch einmal anzutreten.