16-Jähriger mit mehreren Messerstichen verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat einen 16-Jährigen in der Nacht zum Samstag am U-Bahnhof Berliner Straße in Berlin-Wilmersdorf mit mehreren Messerstichen verletzt. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es sei unklar, ob die Tat mit einer Schlägerei am Hardenbergplatz zusammenhänge, die kurz zuvor stattgefunden habe, hieß es. Mehrere Menschen seien vor einem Imbiss in Streit geraten und hätten sich geschlagen. Der 16-Jährige war dort von Beamten überprüft worden. Ob er beteiligt war, blieb aber offen.

Letzte Änderung: Samstag, 11. März 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

