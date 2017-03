dpa

Reisemesse ITB öffnet für Privatbesucher

Drei Tage war sie den Tourismus-Fachleuten vorbehalten, jetzt steht sie allen offen: Die Reisemesse ITB öffnet am Samstag und Sonntag auch für Privatleute. Sie gibt an den Ständen der mehr als 10 000 Aussteller ein Einblick in 184 Urlaubsregionen. Neben Katalogen und Videos setzen in diesem Jahr immer mehr Aussteller auf sogenannte Virtual-Reality-Brillen, mit denen sich Sehenswürdigkeiten virtuell erkunden lassen. Partnerland der Messe ist in diesem Jahr Botswana. Das südafrikanische Land wirbt mit seinem Wildtier-Reichtum.

In den vergangenen Tagen hatten sich rund 100 000 Fachbesucher auf der Messe über neue Trends informiert. Die erfolgsverwöhnte Reisebranche geht angesichts weltweiter Unsicherheiten verhalten optimistisch in das neue Jahr.

Letzte Änderung: Samstag, 11. März 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen