Brandenburgs Kommunen rufen zum Frühjahrsputz auf

Vor dem Start des Frühlings rufen zahlreiche Kommunen in Brandenburg wieder zu gemeinsamen Putzaktionen auf. Dabei setzen die Organisatoren unterschiedliche Schwerpunkte, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Was ich selbst gepflegt habe, beschmiere ich nicht», meinte etwa ein Sprecher der Stadt Cottbus. Deswegen würden Kinder in die Gemeinschaftsaktionen am 8. April einbezogen. In Potsdam gibt es keinen zentralen Termin. Die Landeshauptstadt unterstützt jedoch mehrere Frühjahrsputz-Aktionen im März und April mit Sachmitteln und Geld. In Frankfurt (Oder) gibt es aufgrund geringer Beteiligung keine zentrale Putzaktion mehr. Eine Wiederbelebung ist einem Stadtsprecher zufolge aber geplant.

Letzte Änderung: Samstag, 11. März 2017 09:50 Uhr

