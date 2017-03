LKW fährt auf Stauende auf: Ein Schwerverletzter

Auf der A12 ist ein 51 Jahre alter Lastwagenfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Frankfurt/Oder schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache auf einen stehenden Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein weiterer Lastwagen in Mitleidenschaft gezogen. Während die Fahrer der stehenden Lastwagen unverletzt blieben, mussten Rettungskräfte den 51-Jährigen schwer verletzt aus dem Führerhaus bergen und in ein Krankenhaus bringen. Die A12 war während der Bergungsarbeiten etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro.

