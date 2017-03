Zwei Männer bei Messerstecherei verletzt

In Berlin-Lichtenberg ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Sie hätten sich am Freitagabend mit Messern angegriffen und gegenseitig verletzt, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Wie genau es zu dem Streit kam und ob sich die beiden Männer schon vorher kannten, war zunächst unklar. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Letzte Änderung: Samstag, 11. März 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

