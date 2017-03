dpa

40 Volkskünstler kommen zum sorbischen Ostereiermarkt

Die Ostersaison beginnt: Der Förderkreis für sorbischen Volkskultur veranstaltet an diesem Wochenende (11./12. März) seinen traditionellen sorbischen Ostereiermarkt im Haus der Sorben in Bautzen. Wie der Verein mitteilte, können die Besucher am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr 40 sorbischen und deutsche Volkskünstlern aus der Ober- und Niederlausitz beim Verzieren der Ostereier zuschauen.

Diese benutzen dazu die traditionellen sorbischen Verziertechniken, wie das Wachsen, Bossieren, Kratzen und Ätzen. In einer Sonderausstellung werden zudem die Preisträgerkollektionen aus dem Wettbewerb «Schönstes sorbisches Osterei» zu sehen sein. Außerdem kann sich auch jeder selbst ausprobieren und ein Ei mit Federkiel und Kerzenwachs unter fachlicher Anleitung verzieren.

Letzte Änderung: Samstag, 11. März 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

