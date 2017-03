dpa

Ex-Fraktionschef Meyer ist FDP-Spitzenkandidat

Die Berliner FDP zieht mit ihrem früheren Fraktionschef Christoph Meyer an der Spitze in die Bundestagswahl. Der 41-Jährige, der bis 2012 auch Landesvorsitzender war, erhielt am Freitagabend 214 von 346 gültigen Stimmen. Seine einzige Gegenkandidatin, die ehemalige Staatssekretärin im Bundesjustizministerium, Birgit Grundmann, bekam 127 Stimmen.

Meyer hatte zuvor betont, er habe aus der schmerzvollen Niederlage 2011 gelernt, als die FDP nicht ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen war. Er wolle nie wieder erleben, dass sich Wähler derart enttäuscht von seiner Partei abwandten. Im Bundestag dürfe die FDP sich nicht um jeden Preis einem Koalitionspartner unterordnen, sondern müsse auch bereit sein, eine starke, hörbare Opposition zu bilden.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 19:20 Uhr

