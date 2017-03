Tourismuspreise für neue und attraktive Projekte

Ein Baumkronenpfad, ein Industriedenkmal und spezielle Touren sind die diesjährigen Gewinner des Brandenburger Tourismuspreises. Die Branche solle angespornt werden, attraktive Produkte zu entwickeln, sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) vor der Preisverleihung am Freitagabend aus Anlass der Internationalen Tourismusmesse ITB. Es lagen 30 Bewerbungen vor.

Mit dem ersten Platz wurde der Baumkronen- und Zeitreisepfad in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) ausgezeichnet. Es sei gelungen, eine ehemals militärische Liegenschaft touristisch zu erschließen, hieß es. Prämiert wurde auch das Engagement, unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Alten Ölmühle in Wittenberge (Prignitz) als Anziehungspunkt für Besucher zu gestalten. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree entwickelte mit 150 Partnern 44 Tipps für Tagestouren. An die Gewinner gehen insgesamt 5000 Euro.