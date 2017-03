Woidke und Schröter bei Beerdigung von Polizisten

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Innenminister Karl-Heinz Schröter (beide SPD) nehmen an diesem Samstag an der Beerdigung eines der beiden bei Beeskow (Oder-Spree) getöteten Polizisten teil. Die Trauerfeier finde in einem Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf, statt, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Auch Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) habe zugesagt. Am Freitag (17. März) sei die Trauerfeier für den zweiten getöteten Polizisten in Schernsdorf, einem Ortsteil von Siehdichum, geplant. Auch dort werden Woidke und Schröter erwartet.

Die beiden Beamten waren am 28. Februar überfahren wollen, als sie einen 24-Jährigen stoppen wollten, der zuvor seine Großmutter umgebracht haben soll. Der Mann stand laut Staatsanwaltschaft bei der Tat unter dem Einfluss von Drogen.

Quelle: dpa

