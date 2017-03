Meister: Liberale als Stimme der Vernunft im Bundestag

Die Berliner FDP-Chefin Sibylle Meister ist sicher, dass ihre Partei im September den Wiedereinzug in den Bundestag schafft. Das liege auch an der unberechenbaren gesellschaftlichen Entwicklung, die viele Menschen verunsichere. «Wir brauchen die Liberalen als Stimme der Vernunft und als Stimme der Freiheit», sagte Meister am Freitag bei der Bundeswahlversammlung des Landesverbands. Die Berliner FDP wollte am Abend ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen.

Den rot-rot-grünen Berliner Senat kritisierte Meister für seine ablehnende Haltung gegenüber Abschiebungen. Die Politik von SPD, Linken und Grünen gehe an vielen Berlinern vorbei. Mehr Radwege nützten beispielsweise nur den Innenstadtbewohnern. «Viele Menschen gerade in der unteren Mitte haben das Gefühl, nicht mehr ernst genommen zu werden», kritisierte sie.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

