Viel Sonne am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Dank Hoch «Johanna» verschwinden die grauen Regenwolken am Wochenende aus Berlin und Brandenburg. Stattdessen gibt es viel Sonne. «Die letzten Schauer verschwinden am Freitagabend», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam am Freitag.

Am Samstag verstecke sich die Sonne zwar noch ab und zu hinter Wolken, spätestens ab Sonntag sei dann flächendeckend mit viel Sonnenschein zu rechnen, hieß es. Dabei liegen die Temperaturen überall in Berlin und Brandenburg zwischen acht und zehn Grad. Nachts kann es allerdings frostig werden.

Mit etwas Glück wird es ab Mitte nächster Woche frühlingshaft: Dann sind laut DWD bei Sonnenschein Werte um 15 Grad möglich.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

