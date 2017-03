dpa

Drei Verletzte bei Verpuffung in Schule in Berlin-Schöneberg

Bei einer Verpuffung in der Lette-Schule in Berlin-Schöneberg ist am späten Freitagvormittag ein Mensch schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Ob es sich um Schüler oder Erwachsene handelte, war zunächst unklar. Die Verpuffung soll sich gegen 11.30 Uhr im Labor der Schule zugetragen haben, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Demnach sollen rund 40 Feuerwehrleute an den Einsatzort gerufen worden sein. Wie es zu der Verpuffung kam, konnten die Polizei und das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin am Freitag noch nicht mitteilen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 14:50 Uhr

