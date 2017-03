dpa

Gewerkschaft warnt vor Schnellschuss bei Hochschulverträgen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi warnt vor einem überstürzten Abschluss der neuen Hochschulverträge in Berlin. «In den Verträgen werden zentrale Weichen für die Hochschulentwicklung in den kommenden fünf Jahren gestellt», erklärte Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen am Freitag. «Die Auswirkungen für die Hochschullandschaft der Stadt werden enorm sein. Deshalb gilt: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.» Verdi dringt unter anderem auf bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen etwa für studentische Beschäftigte, Wissenschaftler oder Mitarbeiter des Botanischen Gartens. Das möchte die Gewerkschaft in den Finanzierungsvereinbarungen für 2018 bis 2023 berücksichtigt sehen.

Stumpenhusen erklärte, dem Vernehmen nach solle bereits Ende März ein erstes Verhandlungsergebnis vorliegen. Im Mai sollten die Verträge mit den Universitäten und Hochschulen dann unterschrieben werden. «Wir halten das für viel zu übereilt.» Ein Sprecher von Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) sagte dazu, es gebe keinen festen Zeitplan. Allerdings sei das Vorhaben Teil des 100-Tage- Programms von Rot-Rot-Grün, das bis 19. April läuft. «Wir wollen das dann fertig haben.» Nach einer Grundsatzeinigung mit den Hochschulen werde der Vorgang zunächst im Abgeordnetenhaus weiter beraten. «Alles, was zu den Hochschulverträgen dazugehört, wird auch besprochen und verhandelt.»

