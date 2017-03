dpa

Tagebau wird zum See: Teile bald wegen Bauarbeiten gesperrt

Weil der stillgelegte Tagebau Cottbus-Nord zum See werden soll, müssen ab April Teile der Grube für den Umbau gesperrt werden. Es soll etwa Uferböschung abgeflacht und ein Einlaufbauwerk errichtet werden. Ab November 2018 soll das Einlaufwerk den Zufluss von Spreewasser in den See regulieren, wie das Energieunternehmen Leag am Freitag in Cottbus mitteilte. Bislang war es möglich, das Areal auf einem Rundweg komplett zu umradeln.

Aus der Grube soll einmal der größte künstliche See Deutschlands mit etwa 19 Quadratkilometern Wasseroberfläche entstehen - der Cottbuser Ostsee. Der Tagebau war Ende 2015 planmäßig stillgelegt worden, seit den 1980er Jahren war er in Betrieb gewesen.

Bis zum Sommer 2018 dauert die Herrichtung des Grundes im stillgelegten Tagebau für die geplante Flutung, wie es weiter hieß. 17 Millionen Kubikmeter Erde müssen bewegt werden, um unter anderem die ehemalige Grubenzufahrt zu schließen. 8 Millionen Kubikmeter sind Leag zufolge bereits abgetragen und dafür verwendet worden. Die Flutung selbst wird einige Jahre dauern.

