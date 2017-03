Sieben Jahre Haftstrafe für Vergewaltiger

Wegen Vergewaltigung und Nötigung zweier 14-Jähriger hat das Landgericht Dresden am Freitag einen Mann aus Finsterwalde (Brandenburg) zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Jugendschutzkammer sah es als erwiesen an, dass der 29-Jährige die Teenager aus Allstedt (Sachsen-Anhalt) und Radebeul nacheinander über Instagram kontaktiert und zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat. Dabei soll er sie auch mit einer Art Hundehalsband gefesselt und die Taten gefilmt haben. Er habe sich ganz gezielt junge unerfahrene Mädchen ausgesucht und das ausgenutzt, sagte der Vorsitzende Richter, Andreas Ziegel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Kammer folgte dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft. Laut Anklage hatte der Mann mit den 14-Jährigen erst über das Internet sexuelle Fantasien und freizügige Bilder ausgetauscht, dann Geld gegen Sex geboten und Treffen vereinbart. Als die Erste dabei im Juni 2016 einen Rückzieher machen wollte, band er sie im Auto fest und fiel mehrfach brutal über sie her. Die Andere erpresste er danach im August mit deren Bildern. Die mit den Taten verbundene «erhebliche» Erniedrigung wertete die Kammer strafverschärfend.

Der früher in der Solarbranche Beschäftigte, der in Untersuchungshaft ist, hatte in der weitgehend nichtöffentlichen Verhandlung behauptet, dass die Mädchen einverstanden und das Geschehen abgesprochen war.