TTC Eastside-Frauen wollen über Österreich ins Endspiel

Die Tischtennisfrauen vom TTC Berlin Eastside haben vor dem Halbfinale der Champions League Personalprobleme. Für Cheftrainerin Irina Palina ist das Hinspiel am Sonntag (17.15 Uhr) beim Zweifach-Gewinner Linz AG Froschberg in Oberösterreich die «bisher größten Herausforderung in dieser Saison». Das Rückspiel findet am 7. April in Berlin statt.

In den bisherigen zehn Duellen gegen Linz gab es neun Siege für den Deutschen Meister und nur eine Niederlage. Bei dem 1:3-Ausrutscher vom 6. Oktober 2012 in Linz sorgte die auch immer noch für Eastside aktive Weltranglisten-13. Petrissa Solja für den Punkt. Insgesamt täuscht die deutliche Gesamtbilanz ein wenig über die meist engen Partien. Im Vorjahr entschieden die Berlinerinnen beide Spiele gegen Linz mit 3:2 und 3:1 für sich.

Solja kann nach einem Muskelfaserriss im Schlagarm zwar spielen, ist aber erst seit Montag wieder im Training. Jugendeuropameisterin Chantal Mantz zog sich beim Abschlusstraining eine Verletzung des Trizeps brachii zu und fällt erst einmal aus.

