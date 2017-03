dpa

Eastside-Tischtennisfrauen wollen ins Endspiel

Die Tischtennisfrauen des TTC Eastside Berlin sind am Samstag (20.00 Uhr) im Rückspiel der Champions League in Oberösterreich gefordert. Bei Titelverteidiger Linz AG Froschberg treten sie mit einem 3:1 und einem klarem 11:5-Satzvorsprung an. «Letzteres ist wie ein zusätzlicher Punkt und wird für Linz schwer wettzumachen sein», sagt TTC-Präsident Alexander Teichmann.

Eastside wird mit Xiaona Shan, Georgina Pota, Irene Ivancan und Kristin Silbereisen anreisen, um keinerlei Risiken auf Grund unvermuteter Ausfälle einzugehen. Im Vorjahr waren die Berlinerinnen im Halbfinale mit stark ersatzgeschwächtem Team gegen Außenseiter Budaörsi (Ungarn) ausgeschieden. Den Titel holte sich Linz. «Das ist so etwas wie eine offene Rechnung. Jetzt wollen wir auf den Thron zurückkehren», sagt Teichmann den Reiz des Duells.

Erreicht der TTC Eastside die Finals, trifft er auf den Sieger des Vergleichs zwischen Fenerbahce Istanbul (Eastside gewann in den Gruppenspielen daheim 3:2 und verlor am Bosporus 1:3) oder Polens Champion Tarnobrzeg, der das erste Halbfinale zuhause mit 2:3 verlor. Die beiden Endspiele finden am zweiten und vierten März-Wochenende (7.-9.3., 21.-23.3.) statt.

