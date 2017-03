Nach Zwangsversteigerung Mietvertrag für Kino in Sicht

Nach der Zwangsversteigerung eines der ältesten Kinos Deutschlands in Cottbus ist ein Mietvertrag für den Betrieb in Sicht. «Wir wollen einen Mietvertrag aufsetzen», sagte Insolvenzverwalter Udo Feser am Freitag auf dpa-Anfrage. Am Donnerstag habe es ein Treffen zwischen der Sparkasse Spree-Neiße als neuem Eigentümer und dem Kinobetreiber, der vorher auch Inhaber des Gebäudekomplexes war, gegeben.

Das unter Denkmalschutz stehende Kino «Weltspiegel» war Ende Februar für 1,2 Millionen Euro zwangsversteigert worden. Grund dafür war, dass während einer Sanierungsphase vor einigen Jahren die Baukosten gestiegen waren und Kredite nicht ausreichten. Das Lichtspielhaus meldete im Herbst 2014 Insolvenz an, der Betrieb lief aber weiter. Mit dem geplanten Mietvertrag hätte das Filmtheater eine Zukunft.

Das Jugenstil-Kino wurde 1911 eröffnet. Es ist heute der älteste noch erhaltene Kino-Zweckbau in Brandenburg und zählt auch zu den ältesten Kinos in Deutschland. Herzstück des Gebäudekomplexes mit insgesamt drei Sälen - davon sind zwei modern und erst vor Jahren hinzugekommen - ist der historische Saal mit samtgezogenen Kinosesseln, Kassettendecke und altem Holzboden.

Letzte Änderung: Freitag, 10. März 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

